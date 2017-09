El español Cástor Fantoba conquista tres bronces en el Mundial de vuelo acrobático

El piloto español Cástor Fantoba ha conquistado tres medallas de bronce en la vigésima novena edición del Mundial de Vuelo Acrobático, disputado en Malelane (Sudáfrica), tras firmar una sensacional actuación que le ha permitido aumentar su palmarés.

Fantoba consiguió el bronce en la modalidad Clásico, en el programa 'Free Known y First Unknown' y además se sumó otro bronce en el Mundial de Freestyle, donde el único representante español se enfrentaba a los mejores pilotos acrobáticos en la panorama internacional actual.

"Ha sido un Campeonato del Mundo muy exigente con condiciones muy adversas. Aunque me hubiese gustado conseguir un mejor resultado, la valoración ahora mismo es de satisfacción. Empecé muy bien el Mundial consiguiendo una medalla de bronce en el primer programa volado", recordó Fantoba.

"En el ecuador del Mundial el ritmo de competición se trastocó un poco debido a que las condiciones no eran las idóneas para volar. Pero me vino bien, en el tercer vuelo lo hice muy bien y mejoré posiciones en la clasificación, estaba con la plata casi asegurada, y con el oro al alcance. Pero en el cuarto programa cometí un error en una de las figuras más caras, lo que me dejó sin posibilidades de remontar en la general", analizó el navarro.