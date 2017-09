El CSD homenajea a Iñurrategi, Vallejo y Zabalza por el rescate en verano de un alpinista italiano

El Consejo Superior de Deportes (CSD) rindió este jueves un homenaje a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, los alpinistas españoles que este verano salvaron la vida a un montañero italiano en las cumbres del Gasherbrum.

Por su parte, Jaime González Castaño, transmitió a los tres el "orgullo y admiración" de todo el deporte español por una actuación que les convirtió "en héroes". "Es una historia épica de la que me quedo con que lo importante en la montaña no es sólo llegar, sino cómo se llega. Me asombra vuestra actitud y me gusta porque el deporte implica una serie de valores que es imposible separar de su práctica", subrayó.