La sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid acogió este martes la presentación de los Juegos Mundiales de Trasplantados, cuya vigésimo primera edición que se disputará en Málaga entre el 25 de junio y el 2 de julio.

Durante su intervención, Lete ha expresado que "si el CSD es la casa del deporte y también la casa de los campeones", cómo no iban a estar dichos deportistas, que son "un ejemplo de superación". "He leído vuestras historias, como la de uno que ha logrado completar un ironman y os confieso que me he quedado sobrecogido", confesó.