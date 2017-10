Bridgestone lleva a 400 personas a compartir un triatlón con Javier Gómez Noya en Pontevedra

El triatleta español Javier Gómez Noya, cinco veces campeón de las Series Mundiales, ha competido este domingo en Pontevedra junto a 400 personas en un evento organizado por el fabricante de neumáticos Bridgestone dentro de la campaña 'Persigue Sueño, Supera los Obstáculos'.

"Gracias a Bridgestone por traer esta campaña a mi ciudad y poder compartir mi deporte. 'Persigue tu Sueño, Supera los Obstáculos' es una iniciativa que me va como anillo al dedo, sobre todo este año, cuando he tenido que aplicarme la campaña a mí mismo, demostrarme que todavía era competitivo, y he llegado a tener uno de los mejores años de mi vida en resultados deportivos. La gente siempre ve las victorias, no los obstáculos. Pero como cualquier deportista, todos tenemos historias de superación", señaló Gómez Noya.