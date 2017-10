Blanco: "Sería iluso decir que no hay preocupación, pero la situación política no debe empañar Tarragona 2018"

"¿Tregua olímpica? Aquí no hay ninguna guerra, solo una situación complicada"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, confesó que existe "preocupación" por la situación política en Cataluña, pero afirmó que ésta "no debe empañar" la celebración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona en 2018 que serán "los mejores de la historia".

"Sería iluso decir que no hay preocupación. En estos Juegos hay una mezcla de sentimientos, pero los Juegos de Tarragona no deben empañarse por la situación política. Espero que la parte deportiva prime sobre la política", dijo Alejandro Blanco en el Foro Eventos Deportivos organizado por el diario As en el Comité Olímpico Español (COE).