Mireia Belmonte, Miguel Indurain y Abel Antón superan el reto del 'Barcelona Triathlon by Santander'

La nadadora Mireia Belmonte, el exciclista Miguel Indurain y el exatleta Abel Antón cumplieron el reto del 'Barcelona Triathlon by Santander', en su segunda participación en la prueba popular haciendo esta vez equipo con dos deportistas populares cada uno, retándose entre sí y consiguiendo los primeros puestos de la clasificación.

"Ha sido muy emocionante y nos lo hemos pasado muy bien", coincidieron los tres embajadores. "Me estoy preparando ya para la nueva temporada, pero ahora que tengo tiempo lo aprovecho para participar en carreras populares como esta", señaló Belmonte.

"No salimos a tope, sino a disfrutar y pasar un buen rato, aunque es cierto que al final nos acabamos picando", bromeó Indurain antes de ceder la palabra a Abel Antón. "Me ha gustado mucho el circuito por donde hemos corrido, al lado de la playa y llano como me gusta a mí", dijo el atleta.