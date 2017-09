Barcelona'92, el gran cambio de los Juegos Paralímpicos

Los Juegos Paralímpicos de Barcelona de 1992, que se celebraron del 3 al 14 de septiembre, dieron continuidad al éxito de los Olímpicos de semanas antes y supusieron igualmente un gran éxito deportivo y organizativo, marcando un antes y un después en la concepción de este evento y el inicio del paulatino crecimiento del deporte para discapacitados en España, que rayó a gran nivel en el evento.

Más de 9.000 millones de pesetas de presupuesto tuvo la división del COOB'92 para estos Juegos, dirigida por Joan Coll, con casi la mitad aportados por Fundación ONCE, organismo que jugó un papel clave para su organización.

"Todos somos minusválidos de alguna manera. Atletas paralímpicos os necesitamos, sin estos Juegos no podemos pensar que la fiesta ha sido redonda", expresó el alcalde Pasqual Maragall, mientras que José María Arroyo, presidente de la Fundación ONCE, recordó a los participantes que estaban en Barcelona "para demostrar que en el deporte no existen barreras ni límites". La numerosa delegación española de casi 300 personas fue abanderada por Javier Salmerón, atleta catalán con parálisis cerebral.