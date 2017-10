Ballesteros: "La aportación del Gobierno de España a Tarragona 2018 está asegurada"

El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, afirmó que la aportación del Gobierno de España a los Juegos Mediterráneos de 2018 "está asegurada" independientemente de la situación política en Cataluña, ya que, según él, existe una unidad institucional del Estado, Generalitat de Catalunya y ayuntamiento, aunque reconoció que hubo tiempos "de zozobra" que hicieron peligrar la cita.

"Estamos absolutamente seguros de que tendremos la subvención porque ya firmamos la aportación inicial. Y sabemos que hay fórmulas para garantizar esa otra parte. La aportación del Gobierno España está fuera de lugar, aunque es verdad que han pasado tiempos de zozobra", dijo en su participación en el Foro Eventos Deportivos organizado por el diario As en el Comité Olímpico Español (COE).

En este sentido, el primer edil tarraconense admitió que ha sentido intranquilidad por el contexto político. "Hoy es el primer día que he dormido bien, quizá porque he dormido en Madrid", bromeó. "Creo que la situación en Cataluña no va a afectar porque hay una unidad política, institucional, territorial e incluso la UE va a dar apoyo a los Juegos porque ve un marco diálogo con el norte de África", dijo.