Ana Muñoz:"Que no haya suficientes mujeres en directivas no corresponde con las que salen de universidades"

Ana Muñoz, exdirectora general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), cree que "el número de mujeres en las directivas no se corresponde con el número de mujeres que salen de las universidades", por lo que ha reivindicado la presencia del género femenino en los altos cargos directivos, incluidas las empresas deportivas.

"Queremos hablar de hombres que deben hablar de las mujeres, que se hable sobre el papel de las mujeres que quieren dirigir, también en el deporte. Que no haya suficientes mujeres en las directivas no se corresponde con todas las mujeres que salen de las universidades", dijo Muñoz en su participación en la segunda edición del Foro Eventos Deportivos, organizado por el diario 'AS'.

"Formé parte de la Federación Española de Fútbol con más de 40 hombres y no he tenido jamás ningún momento en el que me haya sentido incómoda. La experiencia de dirigir a mi equipo y estar ahí fue difícil, pero la volvería a repetir. He compartido muchas cosas con ellos y he aprendido de ellos, pero carecen de cosas que nosotras tenemos. En el momento de gestionar una crisis en el club me di cuenta que podía aportar determinadas cosas que sí fueron válidas para aquel momento", explicó.