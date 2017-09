Alejandro Blanco: "El sueño olímpico de Madrid no debe desaparecer nunca, no puede morir"

"Es la ciudad más preparada para tener unos Juegos y sin tener que hacer una gran inversión"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, reiteró este lunes que el sueño de Madrid por albergar unos Juegos Olímpicos "no debe desaparecer nunca", y que la capital de España es la ciudad "más preparada" para albergar la cita sin tener que llevar a cabo una gran inversión.

"El sueño olímpico de Madrid no debe desaparecer nunca, no puede morir. Madrid es la ciudad más preparada para tener unos Juegos y sin tener que hacer una gran inversión. Hay que seguir luchando; Madrid y España se merecen tener unos Juegos", indicó a Europa Press en alusión a una posible candidatura para la edición de 2032.

"Cuando vemos que París y Los Ángeles son elegidas nos reafirmamos en que teníamos razón, pero no tuvimos los votos necesarios. La línea era ir hacia unos Juegos menos costosos. El 7 de septiembre de 2013 me llevé un gran disgusto por la no elección en Buenos Aires, pero el 8 de diciembre de 2014 la Agenda 2020 repetía los postulados de Madrid 2020", señaló.