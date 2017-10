Alejandro Blanco: "Mireia Belmonte es el gran ejemplo de la natación española y del deporte español"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado este sábado en la octava edición de la Gala de la Real Federación Española de Natación que Mireia Belmonte, una de las estrellas del acto, es "el gran ejemplo de la natación española y del deporte español".

Blanco se mostró orgulloso de celebrar esta gala un año más. "Es un gran honor estar aquí, hemos hecho ocho galas. Para todo el deporte español es un orgullo que la natación española celebre su gala aquí, en el COE. No hay mejor discurso que los vídeos que hemos visto. Tenemos unas grandes sensaciones en el corazón. Es una federación de éxito, con trabajo extraordinario. Aquí han recibido premios numerosos deportistas, todos los que forman parte de esta familia", señaló.

Además, el presidente del COE se dirigió a Fernando Carpena, su homólogo en la RFEN, y alabó su trabajo al frente. "Está haciendo un gran trabajo, la natación española es un gran referente para el mundo. Creo que lo más importante no es el resultado, sino el esfuerzo para alcanzarlo", indicó.

Por último, Blanco se dirigió a todos los nadadores, que siguen otorgando alegrías al deporte español. "En muy pocos torneos no se consigue la medalla y cuando eso ocurre buscáis la manera de sobreponeros. La poca o mucha grandeza que tenemos la basamos en esas cosas que no hemos conseguido. En ese largo camino sois un gran ejemplo para todos. No se puede poner límites a algo. Muchas gracias por la victoria, el esfuerzo, representáis lo mejor de España y eso es muy grande", concluyó Blanco dirigiéndose a los nadadores nacionales.