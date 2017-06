Abadía: "Somos conscientes de que podemos hacer historia en esta competición"

El atleta español Toni Abadía ha conseguido la primera victoria española en los 5.000 metros en el Europeo de Naciones, que se está disputando en Lille, y se ha mostrado "muy contento" por el resultado además de ser consciente de "poder hacer historia en esta competición".

"A falta de 300 metros he tenido muy buenas sensaciones. Hemos entrenado mucho para esto. Al final parecía que Goolab me podía coger pero he sabido mantener esa primera posición, no sin sustos eso sí. Hay mucho nivel en esta competición", añadió.