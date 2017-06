Nadal estalla contra el juez de silla en Roland Garros: “No me vas a pitar más”

El tenista le comentó que era demasiado estricto con él y que le pitaba demasiado warning sin motivo alguno. Nadal estalló contra él y le dijo que lo que los demás sí le dejaban hacer él no se lo permitía. Después de una larga discusión, que captaron las cámaras, terminó serio de camino a la pista. "Me vas a tener que pitar muchos warning en todo el partido. Pítalos porque, total, no me vas a pitar más" concluyó Nadal.

Tras el encuentro, el tenista aclaró todo en rueda de prensa. " Él me ha metido muchas veces presión, con el tiempo y con el coaching . Después del primer juego, en el que no cogí ni una toalla, ya me había llamado la atención. Te hace ir con el agua al cuello todo el partido, a cinco sets, en tierra, en el torneo más duro del año físicamente. No podemos ser máquinas que no piensan. Es mi punto de vista, el suyo es otro y lo respeto. Lo digo con tristeza, pero es un árbitro que habitualmente me busca, tiene fijación conmigo ", comentó ante los medios.