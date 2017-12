Moratti desvela en una entrevista lo que Mourinho pensaba del Real Madrid

Moratti comentó que Mourinho no estaba demasiado entusiasmado con la idea de llegar al Real Madrid y que sabía que iba a ser una experiencia muy diferente a lo vivido en Milán. "En mi oficina me dijo que entendía que se iba a una empresa, no a una familia, y que si se lo hubiese pedido se quedaría en el Inter" señaló al periodista. "Le dije que tomara libremente sus decisiones. Sus lágrimas eran verdaderas y me agrada que todavía diga que su equipo del corazón es el Inter" concluyó.