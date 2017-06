Viñales: "No tocaba arriesgar, tocaba coger puntos"

EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) se ha mostrado satisfecho con su segundo puesto en el Gran Premio de Italia y ha afirmado que este domingo "no tocaba arriesgar, tocaba coger puntos" para asentarse en el liderato del Mundial y ampliar la renta con sus perseguidores, además de asegurar que el equipo le está "calmando" para que no sea tan impulsivo.

"Siempre faltan vueltas, lo iba a intentar, pero no quería arriesgar más de lo necesario. Poder obtener 20 puntos aquí, teniendo a Valentino y a Marc detrás... Me he sentido bien con la moto, tampoco quería arriesgar al principio de carrera pero sí al final. Sentía que al final podía haber marcado otro 47 medio, como al principio de carrera. Pero hoy tocaba segundo, no tocaba arriesgar, tocaba coger puntos", declaró a Movistar MotoGP tras la prueba.

En este sentido, el catalán afirmó que en la última vuelta pensó en que podía irse al suelo y perder puntos y que por eso no discutió la victoria al italiano Andrea Dovizioso (Ducati). "Era mejor quedarse segundo y era importante que Petrucci hiciera tercero para poner más puntos a Valentino -Rossi-. Debo felicitar a Dovizioso, que ha hecho una carrera impresionante", subrayó, antes de felicitar al transalpino. "Somos bastante amigos, tenemos buena relación. Uno se alegra; me hubiera gustado ganar a mí, pero me alegro de que haya sido él", añadió.

Sobre la salida, en la que iniciaba desde la pole, explicó que le ha "patinado un poco el embrague". "En la primera vuelta no tenía el mejor 'feeling' de todos, con el depósito lleno no me sentía muy bien. Cuando me ha pasado Jorge -Lorenzo- me he dicho que tenía que intentar ponerme primero y ver si podía abrir un hueco; sólo me ha seguido Andrea -Dovizioso- y al final Petrucci, que venía como un avión", manifestó.

"Me siento bien, estoy cogiendo experiencia con la Yamaha, cada vez sé pilotarla mejor. Iba muy bien, por el sitio, no quería arriesgar en algunos puntos. En el sector 2 me sentía increíble, en el 4 éramos muy fuertes. El equipo ha hecho un gran trabajo. Esta mañana hemos vuelto a modificar la moto para intentar buscar un poco más de 'grip'. Si hacía falta hacer cinco o seis vueltas al máximo, lo podíamos haber hecho, pero no se ha dado la ocasión. El equipo me está calmando; en otro momento igual hubiese intentado ir a por la victoria", expuso.

Además, el de Roses valoró las malas prestaciones de las Honda en Mugello. "En todos los entrenamientos estaban sufriendo mucho con el delantero. Es una incógnita. Espero que no nos vuelva a suceder y que pueda tener siempre este 'grip' como el de hoy. Al final veía que mi moto podía dar otro esprint de tres o cuatro vueltas en 47 medio alto, que era el tiempo para intentar coger a 'Dovi'. Luego he pensado 'lo dejo estar, porque igual no acabo'", apuntó.

Por otra parte, el líder del Mundial no dudó a la hora de señalar quién es su principal adversario. "Nuestro principal rival es Dovizioso, está segundo del campeonato. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos", relató, antes de hablar de cómo afronta la cita de Montmeló. "Tendré que hacer alguna vuelta detrás de alguien, a ver si me dejan", bromeó.

Por último, Viñales quiso dedicar el puesto a Luis Salom, del que el sábado se cumplió un año de su muerte durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya, y a Nicky Hayden, que falleció la semana pasada. "Quería dedicar el podio a Luis, hace un año que falleció y sigue muy presente en nosotros. Ayer estaba muy triste por ese día, aunque hubiese obtenido la pole, no era uno de mis mejores días. También a Nicky. Debo enviar mucha fuerza a la familia", concluyó.