Viñales: "Me siento cómodo en condiciones extremas"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) espera hacer un buen resultado en el Gran Premio de Malasia de este fin de semana, un circuito donde ha sido "siempre rápido" ya que se encuentra "cómodo en condiciones extremas".

"Sepang es una pista que me gusta mucho. Siempre he sido rápido y he conseguido buenos resultados y, además, a Yamaha se le da bien. Yo me siento cómodo en condiciones extremas, así que espero acabar haciendo un buen resultado", reconoció Viñales este jueves en la sala de prensa del circuito de Sepang.