Viñales: "Me he sentido muy bien, he sacado mi 100% y el 100% de la moto"

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado, tras haber conseguido este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia, que se ha sentido "muy bien" durante la sesión, sacando su 100% y "el 100% de la moto" para terminar cuajando una actuación con la que partirá primero en la carrera.

"He empezado con el blando porque quería probar, la caída me dejó sin mucha confianza, sobre todo en los duros. Quería probar si podía hacer la carrera con el blando, pero a mi estilo de conducción le va mejor el duro. Entonces, cuando he salido con el duro, he podido bajar mis tiempos", comentó el líder del mundial en declaraciones a Movistar MotoGP.