Viñales: "El resultado ha sido mejor de lo que esperaba"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que su resultado en la calificación del Gran Premio de Australia ha sido "mejor de lo que esperaba", y afirmó que a pesar de los problemas que han tenido durante el fin de semana han encontrado "la manera para hacerlo lo mejor posible" en la carrera del domingo.

"Sinceramente, el resultado ha sido mejor de lo que esperaba. No me sentía tan bien como me sentí aquí en los 'tests' de invierno. Sin embargo, durante la calificación me he sentido bien, sobre todo en la segunda ronda, donde he podido apretar. Estoy contento con ello", comentó el de Roses en unas declaraciones facilitadas por su equipo.