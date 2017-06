El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) aseguró que no puede permitirse "fallar" en el Gran Premio de Holanda que se disputa este fin de semana en el circuito de Assen, un trazado que es "bastante bueno" para su estilo de pilotaje.

"El TT de Assen es un buen circuito para la YZR-M1 y es bastante bueno para mi estilo de pilotaje. He hecho buenas carreras aquí en el pasado. Me gusta y siempre he disfrutado pilotando aquí", añadió Viñales, que lidera el Mundial con siete puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso.