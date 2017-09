Viñales: "La moto en seco está a un gran nivel, falta mejorarla en mojado"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) se ha mostrado satisfecho con su pole para la carrera del Gran Premio de Aragón y ha destacado que la moto está "a un gran nivel" en seco, pero que les queda "mejorarla" en mojado, además de destacar la progresión del equipo este fin de semana.

Por otra parte, el piloto catalán explicó sus opciones para rodar este sábado. "Para dar una vuelta, el 'soft' -neumático blando- tiene más 'grip'. En el FP4 hemos estado probando gomas, a ver qué tal. Al final he puesto la configuración de carrera y me salía muy bien; he hecho un 48 y creo que tenía potencial para seguir en ello", concluyó.