Viñales: "Nuestra moto puede ir muy bien en las tres próximas carreras"

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha vaticinado que su moto "puede ir muy bien" en las tres carretas del tríptico Asia-Oceanía y ha apuntado que si ve "una oportunidad habrá que intentarlo" para recortar diferencias con Marc Márquez (Repsol Honda), que le aventaja en 28 puntos al frente del Mundial de MotoGP.

"Me gusta mucho este circuito y el año pasado me sentí bastante fuerte aquí. También me gusta disputar carreras consecutivas. Todos los años he sido fuerte en el tríptico de Asia y Oceanía y creo que este año también. Nuestra moto puede ir muy bien en las tres carreras", pronosticó Viñales en la rueda de prensa de pilotos previa al GP Japón.