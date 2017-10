Viñales: "Tenemos un gran potencial en Malasia"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que tienen "un gran potencial" para afrontar el Gran Premio de Malasia, donde acabó con el cuarto mejor tiempo combinado de la primera jornada de entrenamientos libres, y ha afirmado que la moto rinde bien "tanto en seco como en mojado".

Por otra parte, el piloto catalán explicó su incidente con Héctor Barberá (Ducati) durante los segundos libres, que casi produce que ambos se acabasen tocando. "No sé exactamente qué pasó con Barberá, traté de hacer la curva y le vi irse recto. Tuvimos suerte de no golpearnos", subrayó.

"Se soltó la palanca de embrague, pero no vi toda la acción, simplemente lo sentí en la moto. Pude mantener la moto y no me fui al suelo. De todos modos, me sentí bien en los segundos libres, estoy contento y ya veremos mañana", antes de mostrarse convencido de que pueden rendir bien tanto en seco como en mojado. "Tengo confianza en que podemos hacerlo bien en ambas condiciones", finalizó.