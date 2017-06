EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado este sábado tras ser noveno en la sesión de calificación del Gran Premio de Catalunya que sin querer ser visto como el "'quejica'" o "pesado" de la parrilla el problema que tienen en este Mundial varios pilotos con los neumáticos Michelin debe ser solucionado, dado que ha señalado que no tiene capacidad de acelerar sin perder agarre.

"La Yamaha aquí siempre ha tenido grandes éxitos, no encuentro explicación ni solución (a no tener nada de agarre). No me gusta quejarme cada día de los neumáticos, parece que sea el pesado y el quejica de MotoGP, no quiero quejarme sino que lo solucionen", aseguró en rueda de prensa.

Además, prevé que en carrera la situación todavía será peor pues las previsiones dan todavía una temperatura más alta. "Mañana hará más calor aún y el problema se exagerará más. Tenemos que intentar no cometer fallos, ser agresivos en la salida, intentar adelantar y luego aguantar ahí", comentó.

Crítico con los neumáticos, aseguró que no puede jugarse el Mundial así. "No puedes jugarte el Mundial y estar el 17 en un entreno, el 16 en otro. Cuando te juegas un Mundial no puedes estar ahí, debes luchar por lo mejor. En otras carreras siempre estaba delante, de golpe aquí el 17 y no puedo mejorar. Me parece extraño, son puntos que pierdes sin saber por qué, estoy haciendo todo igual", recalcó.

"Siempre es un altibajo. Deben dar una goma con la que todos podamos dar el máximo y luego que gane el mejor. Me gustaría una goma que fuera bien para todos, y después ya que los equipos trabajen a su máximo. Que las gomas estén a un nivel buenos para todos", pidió a Michelin.

Y es que no sabe responder a la pregunta de qué es lo que falla en su moto. "Me lo cuestiono todo el tiempo: ¿por qué? No lo sé. He dado el máximo, en todas las sesiones, pero el problema sigue ahí. La moto no acelera, tengo problemas sobre todo en la parte final. Es muy raro. No tengo buenas sensaciones, y es terrible el 'feeling' con el neumático trasero", explicó.

"En carrera hay menos grip que en entrenamientos, mañana será una carrera de sobrevivir, dar el máximo y no cometer errores. Será importante puntuar, si puedo quedar delante de Dovizioso perfecto y si no quedar lo más arriba. Hemos probado todas las opciones para tener grip y ninguna ha funcionado", apuntó al respecto.

Por otro lado, comentó que no tiene nada guardado para la carrera. "Me parece que todos los ases que teníamos los hemos sacado hoy. No es algo que puedas mejorar de un día para el otro, el problema ha sido el mismo. Cuando pasa eso, por más que muevas la moto lo más que haces es empeorarla. Espero tener más grip y mejor ritmo. Podemos hacerlo mejor pero no hay mucho margen de mejora", manifestó.

En cuanto a quién prefiere que gane la carrera, en caso de que no sea él quien lo haga, señaló a Jorge Lorenzo (Ducati) por el tema de la clasificación y mantener el liderato respecto a Dani Pedrosa (Honda), el 'pole man'. "También Jorge es un rival para nosotros, está lejos pero es un rival. A lo mejor en esta carrera está al máximo y se crece y acaba ahí delante, si le va bien con esas gomas. Prefiero ganar yo, luego que gane Jorge porque para el campeonato me va mejor", apuntó.