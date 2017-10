Viñales: "El campeonato no termina hasta que se reparten todos los puntos"

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha destacado que "el campeonato no termina hasta que se hayan repartido todos los puntos", por lo que no da por imposible conseguir el título de MotoGP y entiende "sigue siendo posible" en las tres carreras que faltan para cerrar el año.

"En Japón dimos lo mejor que teníamos, pero desafortunadamente no fue suficiente. Ahora es el momento de centrarse en Australia para dar otro paso importante hacia el campeonato. Phillip Island es uno de mis circuitos favoritos, me gusta mucho su diseño y me encanta estar aquí, es increíble", explicó Viñales en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo.