Viñales: "Todavía tenemos margen de mejora"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que todavía tienen "margen de mejora" para la carrera del Gran Premio de Malasia, en donde sale quinto, y ha afirmado que tienen claro qué neumáticos utilizar en la cita en Sepang, una decisión que se antoja clave.

"La calificación de hoy fue muy reñida, todos los tiempos de los pilotos estuvieron muy cerca. En el FP3 no me sentía bien, pero luego hicimos algunos cambios en la moto en el FP4 y me sentí bien de nuevo. Creo que para mañana todavía tenemos margen de mejora y eso es muy importante", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.