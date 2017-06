Viñales: "Sigo liderando el campeonato y es lo importante"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha comentado este jueves que pese a que la última cita, el Gran Premio de Catalunya, fuera una carrera "para olvidar" para él por los problemas con los neumáticos y su décima posición, todavía sigue líder del Mundial y el lo "importante" para tener fe en la próxima carrera en Assen, en el Gran Premio de Holanda de este fin de semana.

"El año pasado no me fue mal aquí, la carrera sí fue un desastre por la lluvia. Pero me fue bien, fui constante. Ahora llegamos en forma, tenemos opciones de ganar, sigo liderando el campeonato y es lo importante", señaló en rueda de prensa.