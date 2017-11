Viñales: "Marc lo tiene un pelín más fácil, pero siempre es más difícil ir a asegurar"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) cree que su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda) lo tiene "un pelín más fácil" para ser campeón del mundo este domingo tras el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita del año, pero advirtió que "siempre es más difícil ir a asegurar" que ir a ganar, lo único que le vale a Andrea Dovizioso (Ducati) para tener alguna opción de título.

"No lo sé, puede pasar de todo", admitió Viñales preguntado por los medios sobre la carrera decisiva tras acudir a la presentación de Cosmo Connected', un dispositivo de seguridad móvil para el casco, en un acto organizado por 'Midas', uno de sus patrocinadores.

"No pensaba que en Montmeló estaría Ducati ahí y ganaron. El objetivo de Dovizioso es ganar, sólo le vale eso, y el de Marc es no hacer ningún error, así que son dos fines de semana distintos para cada uno y deben tratar de gestionarlo al cien", añadió.

De todos modos, cree que "la situación de Marc está un pelín más fácil". "Tiene que puntuar y Dovizioso tiene que ganar sí o sí", puntualizó, advirtiendo que "hasta que no se baja la bandera siempre hay posibilidades".

El catalán se jugó hace cuatro años el título mundial de Moto3 en Cheste y salió campeón ante Luis Salom y Alex Rins. "Era distinto, éramos tres pilotos en cuatro puntos y sólo valía ganar. Es un poco difícil, siempre es más complicado cuando tienes que ir a asegurar porque no das cien por cien y la concentración no es la misma. Ganar el Mundial siempre es difícil de la manera que sea. Los dos se lo merecen y que gane el mejor", afirmó.

"Estoy muy contento con la afición, me apoyan mucho y es algo que se agradece. Me siento arropado, muy bien y quiero brindarles una gran carrera. Viene todo mi 'fan club' y en Aragón intenté ganar, pero decidí poner el neumático duro y me equivoqué", sentenció el piloto de Yamaha.