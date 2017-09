Valentino Rossi recibe el alta para comenzar su "rehabilitación lo antes posible"

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha recibido el alta hospitalaria después de pasar la noche del viernes al sábado ingresado en el hospital de Ancona, tras pasar por quirófano para someterse a la operación de su fractura de tibia y peroné de su pierna derecha el pasado jueves mientras realizaba un entrenamiento de enduro.

El piloto, que salió del hospital a las 10 de la mañana, continuará su recuperación en su domicilio, aunque no podrá correr 'su' Gran Premio, el de San Marino en Misano, el próximo 10 de septiembre, siendo el siguiente en el calendario el de Aragón el 24 de septiembre.

El '46' quiso "agradecer" los servicios prestados a todo el personal del "Ospedali Riuniti" en Ancona, pero también a los primeros auxilios y al servicio 118 de Urbino, así como a todos los amigos" que fueron a visitarle. "Pasé una buena noche, dormí, y esta mañana me sentí bien. Los médicos me visitaron y me dieron la autorización para ir a casa, donde podré descansar aún mejor. Comenzaré la rehabilitación lo antes posible y veremos cómo reacciona mi cuerpo antes de tomar cualquier decisión. Haré todo lo posible para volver lo antes posible", señaló 'Il Dottore' en el comunicado.