Sito Pons: "La combinación Barberá-Baldassarri nos dará los éxitos para estar delante"

Sito Pons, principal responsable del equipo Pons HP 40 Team, reconoce que el recién acabado 2017 "no ha sido positivo" por la falta de resultados positivos, pero admite que está "muy ilusionado" con el proyecto para 2018 junto a Héctor Barberá y Lorenzo Baldassarri, una combinación que les dará "los éxitos para estar delante" y con la que espera pelear por las victorias y el Mundial de Moto2.

"El balance de 2017 no ha sido positivo, ya que no hemos alcanzado los resultados que esperábamos. No hemos tenido la suerte que se necesita cuando los pilotos son jóvenes y deben trabajar paso a paso para ganar confianza; y con las caídas que hemos sufrido no hemos podido consolidar una base sólida que nos permitiese lograr los resultados que esperábamos", señaló Pons en declaraciones facilitadas por 'Stihl', uno de los patrocinadores del equipo.