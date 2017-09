Sito Pons: "Con la muerte de Ángel Nieto hemos visto que el motociclismo es un deporte amado"

El jefe del Pons HP 40 Team, Sito Pons, reconoció que vivieron "con mucha sorpresa" el fallecimiento el pasado mes de agosto de Ángel Nieto, aunque en el lado positivo subrayó que ha servido para ver que "realmente el motociclismo es un deporte amado" gracias a la figura del '12+1' campeón del mundo.

Para Edgar Pons, "la temporada ha tenido altibajos". "Ha habido entrenamientos y carreras en las que me he sentido fuerte y en otras me ha costado un poquito más coger el ritmo del circuito y las sensaciones. Aún nos quedan cinco carreras en circuitos que me gustan, así que espero acabar la temporada logrando buenos resultados", remarcó.