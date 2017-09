Rossi: "Ha sido una sorpresa incluso para mí"

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha reconocido que el tercer puesto conseguido para la parrilla de salida en el Gran Premio de Aragón ha sido "una sorpresa" después de estar convaleciente de una rotura de tibia y peroné que se produjo en un accidente de enduro el pasado 31 de agosto.

"Ha sido una sorpresa incluso para mí porque hace tan sólo una semana que comencé a pensar que podría correr aquí y poco a poco he ido mejorando. Ayer no sentí mucho dolor en lluvia, pero no sabíamos para hoy en seco. Mi posición en la moto no es perfecta, pero se parece a la que llevo normalmente", señaló en declaraciones facilitadas por MotoGP.