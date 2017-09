Rossi: "Me siento bastante bien, pero hay que esperar para dar una opinión en seco"

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) reconoció que pilotó "sin mucho dolor" durante la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón, en lo que supuso su vuelta a la acción tras fracturarse la pierna derecha hace 22 días, aunque admitió que debe esperar a ver cómo serán las sensaciones rodando en seco por la presencia este viernes de la lluvia y un menor "esfuerzo".

"Me siento bastante bien. Ha sido una jornada positiva porque he conseguido pilotar sin mucho dolor y me he encontrado bien sobre la moto. También me he sentido cómodo en cuanto a la posición, seguramente también porque en mojado se hace menos esfuerzo", celebró Rossi en declaraciones facilitadas por su equipo.