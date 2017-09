Rossi intentará correr en MotorLand después de romperse la tibia y el peroné hace tres semanas

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) intentará estar en la parrilla de salida del Gran Premio de Aragón de este domingo apenas 24 días después de haberse fracturado la tibia y el peroné de la pierna derecha entrenando en enduro, aunque aún debe recibir el visto bueno médico y comprobar sus sensaciones tras los primeros libres del viernes en MotorLand.

"Afortunadamente, el martes pude realizar un buen test con mi 'YZF-R1' en Misano. Lo intenté también el día anterior, pero la lluvia me detuvo tras unas pocas vueltas. El martes pude dar 20 vueltas y encontrar las respuestas que me esperaba. El test fue positivo y quiero dar las gracias al Doctor Lucidi y su equipo, que me han ayudado a encontrar las mejores soluciones para sentir el menor dolor posible en mi pierna cuando piloto", apuntó por su parte Rossi.