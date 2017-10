Rossi: "Era importante mantenerse entre los diez primeros, el resultado es bastante malo"

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha lamentado su decimoquinto puesto en la combinada de tiempos de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, y ha recordado que era "importante" mantenerse "entre los diez primeros", y ha explicado que el cambio de neumático casi al final de la sesión le impidió mejorar sus tiempos.

"El puesto, lamentablemente, fue bastante malo. Era importante tratar de mantenerse dentro de los diez primeros hoy, porque aquí en Phillip Island nunca se sabe qué pasará mañana con el clima. Aparte de eso, trabajamos mucho y las sensaciones sobre la moto no están mal", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, 'Il Dottore' afirmó que los cambios realizados en el tramo final impidieron que pudiese obtener un mejor resultado. "Intenté otra modificación al final con el neumático más blando, que tiene mejor potencial, pero desafortunadamente no me gustó mucho, especialmente en las curvas rápidas, así que por esta razón no pude mejorar lo suficiente como para permanecer dentro del 'top 10'. Tenemos mucho que hacer; la opción de neumáticos delanteros y traseros sigue abierta, así que espero que tengamos buenas condiciones mañana", finalizó.