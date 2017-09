Rossi: "Estoy contento porque hace una semana no sabía si iba a poder correr"

EUROPA PRESS

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) se mostró "muy contento" tras la cuarta plaza lograda en un Gran Premio de Aragón en el que hace apenas una semana aún estaba en duda su presencia, debida a la fractura de tibia y peroné que sufrió a finales de agosto.

"Estoy muy contento y muy satisfecho porque hasta hace una semana no sabía si iba a poder correr. Ha sido un gran fin de semana y he mejorado día a día y además he conseguido salir en primera fila", explicó tras la prueba.

El veterano deportista lamentó no haber "conseguido" mantenerse en la lucha por la victoria y acabar bajándose del podio, a pesar de reconocer la dificultad del "difícil" reto con una lesión tan reciente. 'Il Dottore' admitió haber acabado "cansado" y con dolor en su pierna, aunque aseguró tener esperanzas de llegar al Gran Premio de Japón del 13 al 15 de octubre "bastante en forma".

"De todas formas sabíamos que era un poco difícil. No he conseguido hacer una muy buena carrera, porque he luchado por la primera posición y no he conseguido mantenerme. Al final, en los últimos giros estaba un poco cansado y me dolía la pierna", analizó.

"He buscado no tirar la toalla y cerrar la carrera en el 'Top 5'. Quedan dos semanas y espero llegar a Motegi, si no al cien por cien, bastante en forma", finalizó.