El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) aseguró que ha trabajado "duro" para estar en su mejor condición física tras romperse la pierna a finales de agosto y poder dar su mejor versión en el Gran Premio de Japón, "el más importante" para su equipo.

"Tras mi retorno a Aragón, he trabajado duro en mi recuperación. Me he centrado en la rehabilitación en las dos semanas siguientes porque ahora llegan tres carreras seguidas y será importante afrontarlas en las mejores condiciones. He dado el máximo para llegar en condiciones para el Gran Premio más importante para Yamaha", señaló Rossi en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo.