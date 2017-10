Rossi: "Necesitamos mejorar si queremos ser competitivos en mojado"

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rosso (Yamaha) ha explicado que no se siente "cómodo con la moto" porque le está "faltando agarre trasero" en el Gran Premio de Malasia, donde ha avisado de que están obligados a mejorar si quieren ser "competitivos en mojado".

"Ha sido un día difícil, pero tuvimos suerte por la mañana porque pudimos hacer algunos kilómetros y algunas vueltas, en seco. Las condiciones no fueron fantásticas porque el asfalto estaba un poco húmedo, pero al final pude apretar un poco y la sensación no fue tan mala", analizó Rossi en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Por la tarde pudimos trabajar en mojado. Mejoramos en comparación con Motegi y estoy en sexta posición, pero todavía no me siento cómodo con la moto porque no tenemos suficiente agarre trasero. Necesitamos mejorar si queremos ser competitivos en mojado", añadió.