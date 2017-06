El piloto español de MotoGP Álex Rins (Suzuki) reconoció estar "preparado" para regresar este domingo a la competición en el Gran Premio de Holanda, tras ser operado de una doble fractura en su muñeca izquierda que le ha mantenido lejos de las pistas durante los dos últimos meses, y que le servirá para probarse e ir cogiendo "confianza con la moto".

"Me he visto muy bien. Me sentí muy cómodo, así que esto es bueno. Si volvemos en Assen es porque creo que estoy preparado, creo que no me va a doler mucho. Nunca he rodado allí en MotoGP, pero estoy preparado para lo que venga", expresó el catalán de sus sensaciones encima de la moto después de casi ocho semanas de su grave accidente en el Gran Premio de las Américas.