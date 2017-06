El piloto español Alex Rins (Suzuki) se mostró "muy feliz" por volver a entrenar con la parrilla de MotoGP este lunes en el circuito de Montmeló (Barcelona) después de superar su lesión en el pie producida en Argentina y dejó claro que su "prioridad" era recuperar sensaciones con su montura.

"Estoy muy feliz por cómo ha ido el test y por estar de vuelta en mi 'GSX-RR'. Lo cierto es que no probamos muchas cosas nuevas porque mi primera prioridad era recuperar el 'feeling' de pilotar una MotoGP tras mi lesión", confesó Rins en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán apuntó que su pie no le dio "problemas". "No estoy al cien por cien, pero no siento más problemas por la lesión", advirtió, feliz de poder volver a "contribuir al desarrollo de la moto". "Mañana será importante, tanto porque trabajaremos con nuevas cosas y nuevos 'set-ups', como porque será la prueba final antes de mi regreso en Assen (Holanda)", sentenció.