Rins: "Afronto estas carreras con muchas ganas y mucha ilusión"

El piloto español de MotoGP Àlex Rins (Suzuki) ha asegurado que afronta las carreras de Japón, Australia y Malasia con "muchas ganas y mucha ilusión" y, pese a la dificultad que cree que tendrá para él la cita de Sepang, empezar en Motegi le motiva ya que el nipón es un trazado de su gusto en el que se quiere probar en la categoría reina.

"Afronto estas carreras con muchas ganas y con mucha ilusión. Son tres carreras que me gustan mucho, y que se me han dado bien todos los años que he ido. Así que, a ver cómo va con la MotoGP", aseguró en declaraciones facilitadas por su equipo.