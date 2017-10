Rabat: "La verdad es dura, voy muy lento"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha lamentado que va "muy lento" sobre mojado y que "la verdad es dura" de aceptar, pues ha terminado en 23ª posición los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón en Motegi, en una jornada marcada por la lluvia y por una caída en el FP1.

Rabat aseguró que ha sido una jornada "difícil". "Me he caído nada más empezar el FP1 y eso no ha sido lo mejor para mi confianza en estas condiciones. Por la tarde hemos salido con los mismos neumáticos para guardarnos gomas para mañana", comentó.

"Esta mañana me he tomado las cosas con calma y he ido poco a poco para comprender las prestaciones de los neumáticos Michelin de agua. He tenido cuidado y por la tarde he mejorado, aunque todavía siento que no estoy tirando al 100% y tengo que intentar mejorar mi confianza con el agarre trasero", manifestó el veterano piloto de 35 años.