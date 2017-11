Rabat: "Es mi última carrera con el equipo y quiero terminar bien"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que confía en terminar bien su relación de cuatro años con el equipo y hacer una buena carrera este fin de semana en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, mientras que su compañero Jack Miller, que también abandona el proyecto, luchará por terminar décimo el Mundial.

Rabat, que ha firmado por el Avintia Racing Ducati, se despedirá del EG 0,0 Marc VDS tras no lograr buenos resultados en las dos últimas carreras. "La gira ha sido difícil, pero pienso que nuestra Honda RC213V se puede adaptar bien a las características del circuito de Valencia y confío en poder luchar por los puntos el domingo. Ese es el objetivo, y espero conseguirlo", manifestó.

"Me gusta el circuito de Valencia, porque es uno de los pocos que giran a la izquierda durante la temporada, además me siento bien después de las carreras del triplete, así que veremos cómo va. Es obvio que me gustaría terminar la temporada fuerte y dejando marca con el Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS logrando un buen resultado el domingo", señaló.