Rabat: "Este punto me hará llegar muy motivado a Australia"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha reconocido que el Gran Premio de Japón, en el que ha terminado decimoquinto, ha sido "un fin de semana difícil", aunque ha admitido que el punto conseguido en Motegi es "una buena recompensa" que le hará llegar a Australia "muy motivado".

"Ha sido un fin de semana difícil, siempre en mojado y con mucho frío, pero también ha sido una buena oportunidad de mejorar mi estilo de pilotaje en mojado, especialmente en las frenadas. He dado el 100% pero para ir deprisa hoy había que tomar muchos riesgos debido a las condiciones y casi me voy al suelo en un par de ocasiones al cruzarse la moto abriendo el gas", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

No obstante, el catalán quiso ver la botella 'medio llena'. "En las carreras cualquier regalo es bienvenido y, este punto en Motegi es una buena recompensa para mí. Además me hará llegar muy motivado a Australia la próxima semana", añadió.

Más negativo fue Hiroshi Aoyama, su compañero de equipo en este Gran Premio, que dijo sentirse "muy decepcionado" con la carrera. "No tenía suficiente agarre detrás, la verdad es que no tenía nada. En una carrera en agua pensaba que mi experiencia me permitiría conseguir un buen resultado aquí en Motegi, pero no ha sido posible", comentó el japonés, decimoctavo en la carrera.