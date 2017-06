El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha calificado de "positivo" su primera toma de contacto con la pista en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya, en los que ha firmado el sexto mejor tiempo acumulado, y ha advertido de que la "puesta a punto" de la moto será "crucial" para la carrera del domingo.

En este sentido, el catalán reconoció que tuvo buenas sensaciones en el trazado catalán. "Hace unas semanas tuvimos un buen test aquí y hoy he podido mejorar mis sensaciones con la moto. He ido más rápido que en el test, así que el comienzo ha sido muy positivo", indicó.

"El tiempo no nos ha ayudado, pero tampoco salir y dar varias vueltas por el trazado equivocado. Esta tarde cuando he rodado en el circuito correcto no ha sido fácil. También me perdí el test hace unas semanas y tampoco tenía controlados los baches, y eso es importante cuando sales en seco y a fondo", manifestó.