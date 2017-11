Rabat: "Tengo potencial para hacer mi mejor resultado de la temporada"

EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) afirmó tener "potencial" para poder lograr el "mejor resultado de la temporada", de cara a un Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el que partirá desde la decimocuarta posición.

"En los cronometrados he marcado mi mejor vuelta rodando solo, aunque luego he terminado con una pequeña caída. Pero me siento muy cómodo en este circuito y ahora tengo que concentrarme en hacer una buena salida. Pienso que tengo potencial para hacer mañana mi mejor resultado de la temporada", comentó en declaraciones recogidas por su equipo.

"Hoy me lo he pasado en grande, especialmente cuando he terminado cuarto en el FP4 con neumáticos gastados, porque eso significa que tenemos una buena base para la carrera", añadió.

Por su parte, su compañero Jack Miller, que acabó duodécimo, calificó de "positivo" el fin de semana, a pesar de las "tres caídas sufridas". De cara a la carrera, el australiano confía en poder engancharse "al grupo de cabeza". "De momento está siendo un fin de semana positivo en lo que respecta al ritmo de carrera, pero a pesar de que hemos sufrido tres caídas, terminar noveno en el FP3 me ha motivado. En los cronometrados he aguantado con el mismo neumático y aun así he rodado en 1:31.1 bastante cómodo", explicó.

"Estaba en camino de mejorar mi vuelta en la segunda salida pero he fallado un cambio entrando en la última curva y me he ido fuera. Por supuesto, la sesión se ha terminado ahí. Es una pena terminar así, pero me siento cómodo para la carrera y estoy deseando poder engancharme al grupo de cabeza", finalizó.