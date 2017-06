Rabat: "No he podido apretar al no tener confianza"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha lamentado no haber podido apretar más en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda, en las que ha sido 21º, debido a no tener confianza en su rueda delantera como sí tuvo en la última carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"No he podido apretar al no tener la confianza en la rueda delantera que he tenido en las últimas carreras y ese ha sido mi mayor problema", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.