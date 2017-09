Rabat: "No me gustan estas condiciones cuando parece que la carrera será en seco"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia) ha afirmado que se ha "divertido" y ha mejorado su confianza, pese a acabar 22º bajo unas condiciones "muy difíciles" en la primera jornada del Gran Premio de Arag**on, más aún cuando todo apunta a que la carrera se va a disputar "en seco".

"Hoy las condiciones han sido muy difíciles y nunca es fácil saber hasta dónde puedes apretar cuando el circuito no está ni seco, ni mojado. He trabajado básicamente en mejorar mi confianza pero sin tomar grandes riesgos y, la verdad, es que el plan ha funcionado bien. No me gusta demasiado cuando tenemos estas condiciones, especialmente cuando parece que la carrera se va a disputar en seco. Pero a pesar de que no se podía ir muy rápido, me he divertido", comentó el piloto barcelonés al finalizar la segunda sesión de entrenamientos libres.