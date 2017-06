El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) comentó, tras haber concluido en la 15ª posición en el Gran Premio de Catalunya, que le hubiera gustado "conseguir un mejor resultado" en casa, aunque admitió que lo había intentado "con todas sus fuerzas".

