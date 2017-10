Rabat: "Estoy muy enfadado con mi rendimiento"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) criticó su "rendimiento" en la clasificación del Gran Premio de Malasia, en la que únicamente pudo ser decimonoveno, a pesar de asegurar haber dado el "cien por cien".

"Hoy ha sido un día muy difícil y la verdad es que estoy muy enfadado con mi rendimiento. He dado mi cien por cien y esto es lo mejor que he podido hacer. Todo lo que me queda ahora es tratar de encontrar la manera de ir ser rápido en carrera para poder hacerlo bien y sumar algunos puntos", respondió en declaraciones facilitadas por su equipo.