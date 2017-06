El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se ha mostrado "muy decepcionado" con su decimonoveno puesto en la sesión de calificación del Gran Premio de Catalunya, sobre todo porque le ha resultado "imposible" ir "más rápido".

"Estoy muy decepcionado con mi resultado en los cronometrados. He tratado de ir más rápido, pero ha sido imposible. Me siento cómodo sobre la moto pero he cometido un error al esperar a otro piloto para mejorar mi tiempo, y no he logrado alcanzar todo mi potencial. Ahora me centraré en la carrera para tratar de sumar puntos como en las últimas dos carreras", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.